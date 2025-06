Splendido (Lega): “360 milioni alle province per strade e scuole, la Provincia di Foggia assuma un atteggiamento pragmatico”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

JOSEPH SPLENDIDO (LEGA): “360 MILIONI ALLE PROVINCE PER STRADE E SCUOLE DAL MINISTRO SALVINI, LA PROVINCIA DI FOGGIA ASSUMA UN ATTEGGIAMENTO PRAGMATICO”

“Il vicepremier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, è categorico: 360 milioni destinati alle Province per strade e scuole: finalmente si parte. Lo vogliamo ripetere al presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, che alcune settimane fa aveva dato vita ad uno show politico scomposto, irrituale, demagogico e populista e provocatorio”.

Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale della Lega in Capitanata, non le manda a dire. “Nobiletti, lo ricordiamo bene, aveva dichiarato in maniera improvvida ed inconsulta di essere pronto a cedere volentieri la competenza delle strade provinciali ad Anas e di consegnare al ministro Salvini la fascia di presidente della Provincia per il timore, ingiustificato e demagogico, di perdere il 70% dei fondi Pnrr dirottandoli sullo stretto di Messina”. Splendido conferma: “nessun blocco, nessun ritardo: solo l’impegno a usare bene e in fretta i fondi, entro il 31 dicembre, questo l’invito del ministro e del governo. Anzi, si tratta di un passo concreto per rispondere ai bisogni reali dei territori”. Splendido conclude: “al presidente Nobiletti e alle province consigliamo di assumere un comportamento ispirato a maggior sobrietà e non finalizzato ad un protagonismo politico pre-elettorale inconcludente. La provincia assuma un atteggiamento pragmatico, non si lasci prendere dalla sciatteria amministrativa per poi fare titoloni sulla stampa”