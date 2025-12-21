Sparatoria in centro a Palermo: donna ferita

Momenti di terrore nel cuore di Palermo, dove un agguato in pieno giorno ha lasciato feriti e scosso la comunità. Un uomo ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco verso una donna di 33 anni, ferendola...

Momenti di terrore nel cuore di Palermo, dove un agguato in pieno giorno ha lasciato feriti e scosso la comunità. Un uomo ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco verso una donna di 33 anni, ferendola gravemente ma senza metterne in pericolo la vita. Le indagini delle forze dell'ordine sono immediatamente scattate.

La dinamica dell'agguato

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima non sarebbe stata il reale obiettivo dell'aggressore. "Stiamo vagliando tutte le ipotesi, compresa quella di uno scambio di persona", hanno dichiarato gli inquirenti. L'uomo, dopo aver sparato, è fuggito a bordo di un'auto investendo alcuni pedoni nella sua corsa disperata.

Il centro città è stato immediatamente transennato per permettere i rilievi della scientifica. Diversi testimoni sono stati ascoltati dalle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Le telecamere di sorveglianza della zona potrebbero fornire elementi decisivi per identificare il responsabile. Si ipotizza un regolamento di conti.