Soumahoro e Cucchi candidati nella lista Alleanza Verdi-Sinistra

Il sindacalista Aboubakar Soumahoro, famoso per le lotte contro il ghetto di Borgo Mezzanone, e Ilaria Cucchi saranno candidati nella lista Alleanza Verdi-Sinistra. Lo hanno annunciato in conferenza stampa alla Camera Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il leader dei Verdi, che non ha nascosto la sua emozione, ha spiegato: “Sono due personalità che saranno candidati nei collegi uninominali e saranno capilista nel proporzionale”