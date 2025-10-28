Attualità Manfredonia

Sicurezza stradale ancora a rischio nella strada tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia

Alessandro Manzella28 Ottobre 2025
SP.58: SICUREZZA STRADALE A RISCHIO.

Sulla Strada Provinciale 58 per San Giovanni Rotondo, al km 13 circa, persiste una situazione di grave pericolo. Dopo le ultime piogge, fango e detriti invadono parte della carreggiata, rendendo rischioso il transito per auto e moto.
Inoltre, i canali di scolo risultano ostruiti da pietrisco, impedendo il normale deflusso dell’acqua in caso di pioggia.

È inaccettabile, aggiunge Manzella, che, nel 2025, si debba ancora assistere a interventi lenti e inefficaci su problematiche così delicate.
Non si può continuare ad aspettare, che accada qualcosa di irreparabile per intervenire.

LASICUREZZA STRADALE NONPUÒ ESSERE TRATTATA CONSUPERFICIALITÀCHI HA  RESPONSABILITÀ, INTERVENGA CON URGENZA.

ALESSANDRO MANZELLA
RESP.LE GUARDIE AMBIENTALI ITALIANE 

