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Sicurezza, Gatta (FdI): Il Governo Meloni fa la sua parte. Serve agire anche sul versante sociale ed economico, nella provincia di Foggia tasso di disoccupazione più alto in Puglia (16%)

“In Consiglio regionale abbiamo affrontato il tema della sicurezza, alla luce dei recenti e preoccupanti episodi di assalti ai bancomat che, dalla provincia di Foggia fino al Salento, stanno colpendo l’intero territorio pugliese. Una volta di più ho ribadito con chiarezza quanto il Governo nazionale stia già facendo, anche sul piano del rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine. Un impegno concreto e significativo che rende superflue ulteriori sollecitazioni in questa direzione.La sicurezza è, e resterà, una nostra priorità assoluta.

“Va evidenziato, però come non basti intervenire esclusivamente sul piano repressivo. Serve uno sguardo più ampio, capace di incidere sulle cause profonde del fenomeno. È necessario agire sul versante sociale ed economico, creando condizioni reali di crescita e sviluppo.Garantire ai nostri giovani opportunità di lavoro stabile significa sottrarli al rischio di cadere nelle maglie della criminalità, che troppo spesso trova terreno fertile proprio dove mancano prospettive e futuro.

“Non possiamo ignorare un dato allarmante: la provincia di Foggia registra il tasso di disoccupazione più alto della Puglia, superiore al 16%.Per contrastare una criminalità sempre più organizzata e spavalda, serve dunque un’azione integrata e concreta: più sicurezza, certo, ma anche più lavoro, più opportunità, più futuro per le nuove generazioni.”



