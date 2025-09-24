Si cercano grafici, sviluppatori web e social media manager. Ecco come candidarsi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Si cercano giovani talenti creativi! Un’ azienda locale in forte espansione è alla ricerca di grafici, sviluppatori web e social media manager da inserire in un ambiente di lavoro giovane e dinamico.

Se sei appassionato di comunicazione e hai voglia di crescere professionalmente, invia il tuo curriculum e un e magari un portfolio di alcuni dei tuoi lavori a: ricercastaffcomunicazione@gmail.com