Shaila Gatta travolta dalle critiche: cosa ha fatto l’ex gieffina

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Shaila Gatta è stata tra le grandi protagoniste del Grande fratello 2024. Tra un mese circa, l’ex velina di Striscia La Notizia tornerà in televisione come concorrente di The fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video. In queste ore, però, l’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato è finita al centro dell’attenzione per un look portato in occasione della premier de Il diavolo veste Prada 2 avvenuta a Milano. In questa occasione, Shaila Gatta ha optato per un top vedo non vedo e un pantalone nero abbinato ad una cintura beige che ha suscitato le critiche da parte del popolo social. Un utente ha scritto: “Ma come si è vestita?” mentre un altro “Ma pensava di andare al mercato?”.

Shaila Gatta ha da poco pubblicato il suo primo libro

L’ex gieffina è tornata di recente al centro della ribalta per la pubblicazione del suo primo libro dal titolo Fuori onda, dove ha raccontato la sua esperienza travagliata all’interno del Grande fratello. In alcune pagine del racconto, Shaila Gatta ha parlato del suo avvicinamento a Javier Martinez e della sua storia con Lorenzo Spolverato, naufragata nel corso della finale del reality show. Parole, quelle dell’ex velina di Striscia La Notizia, che hanno scatenato la reazione del popolo social, che l’ha accusata di stare cercando hype per far parlare di sé.