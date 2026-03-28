Shaila Gatta “messa alla gogna a La volta buona”: la secca replica di Caterina Balivo

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Shaila Gatta è stata ospite di recente a La volta buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L’ex gieffina ha presentato il suo libro dal titolo Fuori onda tratto dalla sua esperienza al Grande fratello. In questo frangente, l’ex velina di Striscia La Notizia è stata protagonista di un momento che ha fatto in breve tempo il giro della rete. Caterina Balivo ha mandato in onda un filmato riguardante una paparazzata di Shaila Gatta insieme ad Alvise Rigo, la sua nuova frequentazione. Immagini che hanno visibilmente messo in imbarazzo l’ex concorrente del Grande fratello, che ha comunque confermato il flirt con l’ex fidanzato di Elisabetta Canalis.

Shaila Gatta messa alla gogna pubblica a La volta buona: interviene Caterina Balivo

A distanza di alcuni giorni, ecco che il manager di Shaila Gatta ha voluto prendere le difese della sua cliente. Andrea Graffagnini ha pubblicato un post su X in cui ha tirato in ballo la conduttrice de La volta buona: “Mi sarei aspettato che Caterina Balivo in quanto padrona di casa facesse chiarezza su questa situazione ma visto che non l’ha fatto lo farò io. Shaila Gatta ha visto la paparazzata di Oggi per la prima volta in diretta, se qualcuno afferma il contrario MENTE sapendo di mentire.” Parole che hanno suscitato la reazione della conduttrice che ha scritto: “Mi scusi ma lei fa affermazioni senza leggere cose scritte… siamo a sabato eh un pò di ricerca! Ho un solo pensiero a questo punto su tutti e lo terrò per me.” Risposta che non è piaciuta al manager, che ha letteralmente tuonato: “Si informi bene con i suoi autori sul tutto, dopodiché spero faccia delle scuse pubbliche, mandare alla gogna mediatica una ragazza di 29 anni senza assumersi delle responsabilità non è da lei.”