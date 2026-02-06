[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Servizio Vaccinazioni di Manfredonia. Open day 12 febbraio 2026 per il Carnevale in ambulatorio: “Trasformiamo la puntura in un sorriso”

Vaccinazioni con il sorriso, tra mascherine di Carnevale, coriandoli e musica. ASL Foggia, in occasione del giovedì grasso, 12 febbraio 2026, organizzaunOpen Day nell’ambulatorio delServizio Vaccinazioni (S.I.S.P.) di Manfredonia, dedicato ai bambini e alle loro famiglie.

OPEN DAY A MISURA DI BAMBINO

Dalle ore 9.30 alle ore 12.00, l’ambulatorio in via Barletta aprirà le porte per il “Carnevale dei Bambini”, iniziativa promossa dal Dipartimento di Prevenzione, con l’obiettivo di rendere l’esperienza vaccinale in età pediatrica più serena, trasformando un momento spesso vissuto con timore, in un’occasione di festa.

VACCINAZIONI

Lo slogan scelto per l’Open Day, “A Carnevale ogni bimbo lo sa che un bel sorriso qui troverà”, esprime lo spirito dell’iniziativa: una sanità sempre più a misura di bambino. Per l’occasione, l’ambulatorio si trasformerà in un luogo di festa con medici, infermieri e operatori sanitari affiancati da animatori, clown e supereroi.

L’équipe del S.I.S.P di Manfredonia eseguirà le seguenti vaccinazioni:

Esavalente

Antipneumo

Anti Rota virus

Anti Morbillo-Rosolia-Parotite e Varicella

Antimeningococcica tipo C/ACWY

Anti Meningococco B

Anti Epatite A, pediatrica e adulti

TUTELA DELLA SALUTE

“La vaccinazione è uno dei gesti più importanti per la tutela della salute individuale e collettiva”, dichiara Giuseppina Moffa di ASL Foggia, Giuseppina Moffa, Direttrice SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica). “Attraverso iniziative come questa, ASL Foggia intende rafforzare il rapporto di fiducia con le famiglie e avvicinare anche i più piccoli alla prevenzione. Creare un contesto sereno e gioioso significa prendersi cura anche delle emozioni dei bambini”, prosegue Moffa. “Un’esperienza positiva favorisce maggiore consapevolezza e adesione ai percorsi di prevenzione anche in futuro. I bambini – conclude – sono invitati a partecipare indossando una maschera di Carnevale per diventare protagonisti di una mattinata speciale in ambulatorio”.