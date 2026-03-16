[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia

Hai tra i 18 e i 28 anni?

Quanto dura?!?

12 mesi di servizio, 25 ore settimanali, 5 giorni a settimana.

Quanti posti?!?

10 posti disponibili in ben quattro progetti diversi nel nostro Comitato!

Ecco i nomi dei progetti:

RETE DI SICUREZZA (1 posto)

INFORMA SALUTE IN SUD ITALIA (2 posti)

I GESTI CHE CONTANO (3 posti)

AL TUO FIANCO (4 posti)

Avrò un rimborso?

Rimborso mensile di 519,47 euro.

Fai in fretta: la scadenza sarà alle ore 14.00 dell’08 APRILE 2026.

Per maggiori informazioni ecco dei links importanti:

Chiamaci al 379 229 2223 o scrivici a manfredonia@cri.it.

Gli aspiranti operatori volontari devono produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00

dell’8 aprile 2026.

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi tramite Carta di Identità Elettronica (CIE). La CIE è il documento d’identità dei cittadini italiani che permette l’accertamento dell’identità del possessore e l’accesso ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali CIE di livello di sicurezza 2.

È consentito, altresì, l’accesso tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID). Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è lo strumento di accesso semplice, veloce e sicuro ai servizi digitali delle amministrazioni locali e centrali. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per la presentazione della Domanda on-line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.

2 – Qualora i cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea o non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, non avessero la possibilità di acquisire lo SPID, è data facoltà di richiedere al Dipartimento il rilascio di apposite credenziali per accedere ai servizi della piattaforma DOL, seguendo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

https://www.facebook.com/cri.manfredonia

https://www.instagram.com/cri.manfredonia