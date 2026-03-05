Attualità Manfredonia
Servizio Civile in Caritas
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Servizio Civile in Caritas – Bando 2026 “Generare speranza”
La Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo presenta il Bando 2026 del Servizio Civile Universale, un’occasione concreta per i giovani di mettersi in gioco, crescere e prendersi cura degli altri.
Presentazione del bando
18 marzo 2026
ore 18:00
Auditorium Vailati – Manfredonia
Domande online al seguente link:
https://share.google/iNMp18vA77BsuOFK