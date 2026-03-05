Attualità Manfredonia

Servizio Civile in Caritas

Comunicato Stampa5 Marzo 2026
Servizio Civile in Caritas – Bando 2026 “Generare speranza”

La Caritas Diocesana di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo presenta il Bando 2026 del Servizio Civile Universale, un’occasione concreta per i giovani di mettersi in gioco, crescere e prendersi cura degli altri.

Presentazione del bando

 18 marzo 2026

 ore 18:00

Auditorium Vailati – Manfredonia

 Domande online al seguente link:
https://share.google/iNMp18vA77BsuOFK

