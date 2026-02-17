Sport Manfredonia
Serie D, Giudice Sportivo: mano pesante sull’allenatore del Nola!
Otto giornate di squalifica per l’allenatore Domenico Giampà del Nola per aver trattenuto il braccio di un A.A. mentre era in corsa ed aver protestato in maniera veemente nei confronti della Terna.
Quattro giornate al giocatore del Ferrandina Antonacci che salterà la gara di Manfredonia, per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo di un A.A.
Nel Manfredonia entra in diffida il giovane Di Maso.