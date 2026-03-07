Serie A: orario e dove vedere Juventus-Pisa in TV e streaming

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La sfida tra Juventus e Pisa è uno degli incontri in programma nella 28ª giornata di Serie A. Il match si gioca allo Allianz Stadium di Torino e rappresenta una partita importante soprattutto per i bianconeri, impegnati nella corsa alle posizioni europee della classifica.

Quando si gioca Juventus-Pisa

La partita tra Juventus e Pisa è in programma sabato 7 marzo 2026 alle ore 20:45. Il calcio d’inizio è fissato nel classico orario serale del sabato di Serie A, uno degli slot principali del campionato italiano.

Il match si disputa all’Allianz Stadium di Torino, casa della Juventus, davanti al pubblico bianconero che spingerà la squadra nella fase decisiva della stagione.

Dove vedere Juventus-Pisa in TV

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e Sky. In particolare, per chi possiede un abbonamento alla piattaforma satellitare, sarà possibile seguirla sui seguenti canali:

Sky Sport Uno

Sky Sport Calcio

Sky Sport 4K

Sky Sport (canale 251)

Questa co-trasmissione è prevista perché Sky possiede i diritti per alcune partite in co-esclusiva ogni giornata, mentre DAZN detiene i diritti per l’intero campionato di Serie A.

Dove vederla in streaming

Chi preferisce seguire la partita su dispositivi mobili o computer potrà farlo tramite diverse piattaforme:

NOW tramite il Ticket Sport

DAZN (app o sito web)

Sky Go per gli abbonati Sky

In questo modo il match potrà essere visto su smart TV, smartphone, tablet o PC, offrendo diverse possibilità ai tifosi che vogliono seguire la gara anche fuori casa.

Una partita importante per la Juventus

La Juventus arriva a questa partita con l’obiettivo di conquistare punti preziosi nella corsa alla qualificazione alle competizioni europee. Dopo una stagione complicata e un calendario molto intenso, i bianconeri hanno bisogno di continuità per rientrare stabilmente nelle prime posizioni della classifica.

Il Pisa, invece, affronta la gara con l’obiettivo di strappare un risultato positivo su un campo difficilissimo, cercando punti fondamentali nella lotta per la salvezza.

Probabili scenari della partita

Sulla carta la Juventus parte favorita, soprattutto per la differenza di organico e per il fattore campo. Tuttavia, nel campionato di Serie A non sono rari risultati sorprendenti, soprattutto nelle fasi finali della stagione quando la pressione della classifica diventa decisiva.

Per il Pisa questa sfida rappresenta una sorta di “missione impossibile”, ma proprio queste partite spesso regalano le sorprese più inattese del campionato.