Sempre meno disponibilità di forza lavoro qualificata in Puglia

Trovare forza lavoro qualificata è sempre più è l’emergenza che frena la crescita economica e la stesso mantenimento di importanti settori del commercio. Il dato relativo alla Puglia è forse meno tragico rispetto ad aree con forte attrattività ma il calo demografico e la fuga di tanti giovani stanno compromettendo lo sviluppo del sistema economico regionale.

Occorre, con urgenza, sostenere le imprese che investono in nuova formazione, anche di immigrati, e rendono più competitivo il nostro Paese”, dichiara il dott. Vito D’Ingeo, presidente Confcommercio Bari-Bat.



Il turismo è minato da gravi carenze nel settore di bar e ristorazione. Ci sono difficoltà nel reperire camerieri da sala o nel completare le brigate di cucina dei ristoranti, così come personale per i bar. Le difficoltà riguardano anche professioni come macellai e salumieri, per le quali sta venendo meno il ricambio generazionale che ha sempre sorretto attività del genere.

“In Puglia risentiamo del calo demografico e della migrazione al Nord di tante risorse umane, non solo giovani. Questi elementi non consentono agli imprenditori di trovare continuità, come accadeva negli scorsi decenni. Le imprese devono essere sostenute nella formazione della propria forza lavoro, puntando non solo su competenze tecniche, ma anche su quelle trasversali, sempre più necessarie per affrontare il cambiamento”, conclude il presidente.

A questo poi si aggiungono cambiamenti nelle preferenze occupazionali, la crescente difficoltà nel trovare lavoratori con il giusto mix di conoscenze, abilità e competenze, e una sempre minore disponibilità alla mobilità territoriale.