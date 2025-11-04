Scuola

Scuola, quando partono le vacanze di Natale?

Redazione4 Novembre 2025
Le vacanze di Natale 2025/2026 dureranno, nella maggior parte delle regioni, dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con rientro in classe martedì 7 gennaio 2026.

fonte: OrizzonteScuola

Vacanze di Natale 2025: date regione per regione

RegioneDate vacanze di Natale 2025/2026
Abruzzo22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Basilicata22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Calabria23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Campania23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Emilia-Romagna24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Friuli Venezia Giulia23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Lazio23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Liguria22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Lombardia23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Marche23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Molise22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Piemonte22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Puglia22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Sardegna23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Sicilia23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026
Toscana24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Umbria22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Valle d’Aosta23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Veneto23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Trentino-Alto Adige (Trento)22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
Trentino-Alto Adige (Bolzano)24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
