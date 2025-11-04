Scuola
Scuola, quando partono le vacanze di Natale?
Le vacanze di Natale 2025/2026 dureranno, nella maggior parte delle regioni, dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con rientro in classe martedì 7 gennaio 2026.
fonte: OrizzonteScuola
Vacanze di Natale 2025: date regione per regione
|Regione
|Date vacanze di Natale 2025/2026
|Abruzzo
|22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Basilicata
|22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Calabria
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Campania
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Emilia-Romagna
|24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Friuli Venezia Giulia
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Lazio
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Liguria
|22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Lombardia
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Marche
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Molise
|22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Piemonte
|22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Puglia
|22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Sardegna
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Sicilia
|23 dicembre 2025 – 7 gennaio 2026
|Toscana
|24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Umbria
|22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Valle d’Aosta
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Veneto
|23 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Trentino-Alto Adige (Trento)
|22 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026
|Trentino-Alto Adige (Bolzano)
|24 dicembre 2025 – 6 gennaio 2026