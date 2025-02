[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Scuola Orsini, interruzione di energia elettrica: saltano le lezioni del 25 febbraio

OGGETTO: Istituto Comprensivo “Perotto – Orsini – Croce”. Sospensione attività didattica del plesso

Orsini per martedì 25 Febbraio 2025.



IL SINDACO

Vista la nota prot. n.9614 del 24/02/2025, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo

Statale “Perotto – Orsini – Croce” ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “e- distribuzione” ha

emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, nella giornata di martedì 25/02/2025, dalle ore

09:00 alle 15:00 e richiesto la sospensione delle attività didattiche del plesso “Orsini”.



Considerato che, l’assenza di energia elettrica compromette, per detta giornata, le condizioni di agibilità

della struttura in parola, atteso che non risulterà possibile garantire l’erogazione di acqua corrente,

condizionata al funzionamento di un’autoclave, l’utilizzo dell’ascensore, nonché quello delle luci artificiali e

delle apparecchiature informatiche e di telecomunicazione.



Visto l’art. 54 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco competenza in materia;

Ritenuto, pertanto, necessario disporre, con urgenza, la sospensione delle attività didattiche del plesso

“Orsini”, nella giornata di martedì 25/02/2025.



O R D I N A

Per i motivi esposti in premessa, la sospensione delle attività didattiche che si svolgono nel plesso “Orsini”

dell’Istituto Comprensivo Statale “Perotto – Orsini – Croce” nella giornata di martedì 25/02/2025.



DEMANDA

All’Ufficio competente la pubblicazione della presente ordinanza oltre che all’Albo Pretorio online del

Comune di Manfredonia, anche sul sito internet del Comune, per la relativa diffusione.



DISPONE

L’immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.



La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze, al Dirigente scolastico l’Ufficio

dell’Istituto Comprensivo Statale “Perotto – Orsini – Croce” e all’Ufficio Scolastico Provinciale.