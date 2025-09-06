[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Screening gratuito HCV: raggiunto accordo tra Regione Puglia e Laboratori di Analisi Convenzionati.

La Regione Puglia promuove un programma di screening gratuito di popolazione per identificare le infezioni da virus dell’epatite C (HCV).

Il coinvolgimento dei laboratori di analisi convenzionati rappresenta certamente un’importante occasione di ampliamento del programma di screening che consentirà la partecipazione più efficace e capillare in tutto il territorio regionale.

L’accordo è stato raggiunto in presenza dell’Assessore Raffaele Piemontese e della dirigenza del Dipartimento della Salute grazie al lavoro del Dott. Albano, Dott.ssa Caroli e Dott. Monataro dalle associazioni di categoria Assolab, Confcommercio, Confapi e Federbiologi.

Importante spinta di accelerazione al programma di screening sarà rappresentata anche dalla possibilità di eseguire presso i laboratori non solo il test di screening di primo livello, ma anche il test molecolare di secondo livello in caso di accertata positività. Si rimane in attesa che l’accordo si trasformi in delibera regionale.

Grande soddisfazione per l’intesa di tutte le parti giunge dalle associazioni di categoria che hanno portato avanti numerose interlocuzioni e ringraziando per il costante impegno il Presidente della terza commissione, Mauro Vizzino, e gli Onorevoli Marco Lacarra e Claudio Stefanazzi.

Ufficio stampa sindacato laboratori di analisi Confcommercio Foggia