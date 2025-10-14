[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sciopero nazionale per i lavoratori di igiene ambientale. Ase Manfredonia: “Astenersi dal deposito di rifiuti nella giornata di Venerdì 17”



Le Segreterie Provinciali FP CGIL-FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL comunicano

l’adesione allo sciopero nazionale proclamato dalle Federazioni Nazionali per l’intera

giornata di venerdì 17 ottobre 2025, richiamando la nota a firma delle Segreterie

Nazionali FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL, datata 4 settembre 2025, con la

quale hanno comunicato la proclamazione di una iniziativa di sciopero nazionale per

tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientali che applicano il CCNL

unico dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2025.



Nella suddetta giornata l’A.S.E. assicurerà solo le prestazioni minime previste

dalla legge n. 83/2000 e dal Codice di regolamentazione del diritto di sciopero

sottoscritto con le OO. SS.



Verranno in sintesi garantiti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi

urbani ed assimilati presso utenze scolastiche – ospedali e case di cura – ospizi e

orfanotrofi – stazione ferroviaria. Inoltre spazzamento, raccolta e lavaggio dei

mercati, raccolta delle siringhe, disinfestazione – derattizzazione e disinfezione per

casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria, lo smaltimento in discarica.



Invitiamo vivamente la cittadinanza ad astenersi dal deposito di rifiuti nella

giornata di Venerdì 17 ottobre 2025 in maniera da non creare disagi igienici e facilitare

il ripristino della normalità nell’arco delle 48 ore successive, che riteniamo potrà

avvenire.



Con preghiera di pubblicazione.