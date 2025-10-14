Sciopero nazionale per i lavoratori di igiene ambientale. Ase Manfredonia: “Astenersi dal deposito di rifiuti nella giornata di Venerdì 17”
Le Segreterie Provinciali FP CGIL-FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL comunicano
l’adesione allo sciopero nazionale proclamato dalle Federazioni Nazionali per l’intera
giornata di venerdì 17 ottobre 2025, richiamando la nota a firma delle Segreterie
Nazionali FP CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI e FIADEL, datata 4 settembre 2025, con la
quale hanno comunicato la proclamazione di una iniziativa di sciopero nazionale per
tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di igiene ambientali che applicano il CCNL
unico dei Servizi Ambientali del 18 maggio 2025.
Nella suddetta giornata l’A.S.E. assicurerà solo le prestazioni minime previste
dalla legge n. 83/2000 e dal Codice di regolamentazione del diritto di sciopero
sottoscritto con le OO. SS.
Verranno in sintesi garantiti i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati presso utenze scolastiche – ospedali e case di cura – ospizi e
orfanotrofi – stazione ferroviaria. Inoltre spazzamento, raccolta e lavaggio dei
mercati, raccolta delle siringhe, disinfestazione – derattizzazione e disinfezione per
casi urgenti e su segnalazione dell’autorità sanitaria, lo smaltimento in discarica.
Invitiamo vivamente la cittadinanza ad astenersi dal deposito di rifiuti nella
giornata di Venerdì 17 ottobre 2025 in maniera da non creare disagi igienici e facilitare
il ripristino della normalità nell’arco delle 48 ore successive, che riteniamo potrà
avvenire.
Con preghiera di pubblicazione.