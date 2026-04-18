Sciopero dal 20 al 25 aprile: a rischio trasporto su strada e forniture ai supermercati

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Dal 20 al 25 aprile si ferma una parte significativa del trasporto merci su gomma in Italia e della categoria dei camionisti. Lo sciopero, annunciato dalle principali sigle del settore, riporta al centro una criticità strutturale: il costo del carburante, tornato sopra i 2 euro al litro, e una filiera che fatica a reggere l’impatto economico.

La mobilitazione, promossa da Trasportounito e sostenuta anche da altre associazioni come UNATRAS, potrebbe avere effetti diretti sulla distribuzione dei prodotti, con possibili rallentamenti nelle consegne ai supermercati e nella logistica quotidiana.

Caro carburante e costi fuori controllo

Alla base della protesta c’è l’aumento del prezzo del gasolio, considerato ormai insostenibile dagli operatori del settore. Dopo la fine di alcune misure di contenimento, il costo del carburante è tornato a incidere in modo pesante sui bilanci delle imprese di autotrasporto.

Secondo le associazioni di categoria, il problema non è solo congiunturale ma strutturale: tra pressione fiscale, rincari energetici e margini sempre più ridotti, molte aziende lavorano ormai in condizioni limite.

Il nodo della logistica: cosa può succedere

Il trasporto su gomma rappresenta l’asse portante della distribuzione in Italia. Qualsiasi rallentamento, anche temporaneo, ha un effetto immediato sulla catena degli approvvigionamenti.

Il rischio concreto è quello di ritardi nelle consegne ai punti vendita, in particolare nella grande distribuzione. I prodotti più esposti sono quelli freschi e deperibili, che dipendono da una logistica veloce e continua. Non si parla, almeno per ora, di emergenze diffuse, ma di criticità che potrebbero emergere se lo sciopero dovesse registrare un’adesione elevata.

Sciopero trasporti merci: precedenti e tensioni già in corso

La mobilitazione nazionale arriva dopo segnali già evidenti nelle settimane precedenti. In alcune aree, come la Sicilia, blocchi e proteste hanno già messo in luce la fragilità del sistema logistico, con ripercussioni su porti e distribuzione.

Un campanello d’allarme che ora si estende su scala nazionale, in un momento già delicato per i consumi e per l’equilibrio della filiera.

Il confronto con le istituzioni

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha invitato a rivedere modalità e tempistiche della protesta, ma le organizzazioni hanno confermato il fermo, sottolineando l’urgenza di risposte concrete.

Sul tavolo restano anche le tensioni con il comparto energetico: alcune associazioni hanno chiesto verifiche sui prezzi del carburante, presentando esposti al Garante per la sorveglianza dei prezzi.

Sciopero trasporti merci: i prossimi giorni saranno decisivi

Molto dipenderà dal livello di adesione allo sciopero e dalla sua durata effettiva. Le catene della grande distribuzione stanno monitorando la situazione e provando a riorganizzare le consegne, ma la tenuta del sistema dipenderà dalla continuità dei trasporti.

Intanto, il segnale è chiaro: la logistica resta uno dei punti più vulnerabili dell’economia reale, e ogni interruzione rischia di trasformarsi rapidamente in un problema concreto per imprese e consumatori.