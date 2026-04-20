Sciopero camionisti maggio 2026: date, motivi e i disagi per trasporti e spesa al supermercato

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Dopo la sospensione del fermo nazionale previsto dal 20 al 25 aprile, il settore dell’autotrasporto torna a far parlare di sé con un nuovo sciopero dei camionisti già annunciato per maggio 2026.

A proclamare la mobilitazione è l’associazione Unatras, che ha avviato formalmente la procedura di fermo dei servizi. Le date più probabili, già circolate tra gli operatori del settore, indicano una finestra tra metà maggio e la seconda metà del mese, verosimilmente dal 25 al 29, anche se il calendario definitivo potrebbe essere confermato nei prossimi giorni.

Si tratta quindi di uno sciopero che, a differenza di quello di aprile, potrebbe essere organizzato con maggiore anticipo e adesione.

Perché i camionisti scioperano

Le ragioni della protesta sono le stesse che hanno portato alla mobilitazione di aprile, ma con un clima ancora più teso.

Il comparto denuncia da mesi una situazione economica diventata insostenibile:

aumento costante del costo del carburante

rincari generalizzati su manutenzione e pedaggi

margini ridotti per le imprese di autotrasporto

ritardi nei pagamenti e nei ristori promessi

Uno dei nodi principali resta il prezzo del gasolio, che incide in modo pesante sui bilanci delle aziende, arrivando a rappresentare fino al 40% dei costi operativi.

Le associazioni chiedono interventi immediati, tra cui:

riduzione o revisione delle accise

credito d’imposta più ampio sul carburante

regole più stringenti sui tempi di pagamento

sostegni economici per le imprese in difficoltà

Quali rischi per cittadini e imprese

Se lo sciopero dovesse essere confermato e soprattutto seguito in modo massiccio, gli effetti potrebbero essere concreti e visibili già dopo pochi giorni.

Il trasporto su gomma rappresenta infatti una quota fondamentale della logistica italiana. Un blocco prolungato dei tir potrebbe causare:

ritardi nella consegna di merci e prodotti alimentari

difficoltà di approvvigionamento per supermercati e negozi

rallentamenti nella distribuzione industriale

aumento dei prezzi, soprattutto per beni di prima necessità

Le esperienze passate dimostrano che anche pochi giorni di fermo possono incidere sulla filiera, soprattutto nelle aree più dipendenti dal trasporto su strada.

Differenze rispetto allo sciopero di aprile

Il nuovo sciopero di maggio si inserisce in un contesto diverso rispetto a quello di aprile.

La precedente mobilitazione era stata infatti sospesa quasi subito, anche a seguito di un tragico incidente che aveva colpito il settore. Questo ha lasciato aperte molte questioni, senza una vera soluzione.

A maggio, invece, lo sciopero potrebbe:

avere una maggiore organizzazione

coinvolgere più associazioni

essere portato avanti fino in fondo in assenza di accordi

In altre parole, il rischio di un blocco reale e prolungato appare oggi più concreto.

Cosa succede adesso: trattative e scenari

Il futuro dello sciopero dipenderà in larga parte dalle trattative con il Governo.

Nei prossimi giorni sono attesi incontri tra istituzioni e rappresentanti del settore per cercare di evitare un nuovo stop alla logistica nazionale. Tuttavia, al momento non si registrano segnali di svolta decisiva.

Gli scenari possibili sono tre:

Revoca dello sciopero, in caso di accordo Riduzione della durata, con proteste simboliche Conferma del fermo, con impatti concreti su trasporti e consumi

Lo sciopero camionisti di maggio 2026 rappresenta una nuova fase di tensione per il settore dell’autotrasporto. Le date definitive sono attese a breve, ma il rischio di disagi è reale.

Dopo una primavera segnata da proteste e sospensioni, il comparto chiede risposte concrete. In assenza di interventi, il blocco dei tir potrebbe tornare, con effetti diretti sulla vita quotidiana di cittadini e imprese.