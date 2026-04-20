Sciopero camionisti 20-25 aprile: sospeso il blocco? Ultime notizie e cosa succede ora

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È partito ma è stato subito sospeso lo sciopero dei camionisti previsto dal 20 al 25 aprile 2026. La mobilitazione nazionale dell’autotrasporto, annunciata da giorni, ha subito una brusca frenata nelle prime ore di lunedì 20 aprile, cambiando radicalmente lo scenario.

Sciopero camionisti: cosa è successo davvero

Lo stop dei tir era iniziato regolarmente allo scoccare della mezzanotte, con l’obiettivo di fermare il trasporto merci per circa 144 ore, fino al 25 aprile.

Tuttavia, poche ore dopo l’avvio, è arrivata la decisione di sospendere il fermo. La causa è stata un tragico incidente avvenuto a Caserta, dove un camionista è stato investito e ucciso mentre stava organizzando un presidio legato alla protesta.

A seguito dell’accaduto, le associazioni di categoria – in particolare Trasportounito – hanno annunciato la sospensione graduale dello sciopero già dalle prime ore del mattino, parlando di una scelta dettata dallo shock e dal rispetto per la vittima.

Il blocco quindi c’è ancora o no?

Ad oggi, la situazione è questa:

Lo sciopero era ufficialmente partito il 20 aprile

il 20 aprile Il fermo nazionale è stato però sospeso quasi subito

Non si tratta di una revoca definitiva, ma di una sospensione temporanea

Questo significa che il rischio di un blocco della logistica non è completamente rientrato.

Perché i camionisti protestano

Alla base della mobilitazione c’è una crisi strutturale del settore. Gli autotrasportatori denunciano:

aumento del costo del gasolio (oltre i 2 euro al litro)

margini ormai azzerati per le imprese

mancanza di interventi concreti da parte del Governo

Il carburante incide fino al 40% dei costi operativi, rendendo molte attività non più sostenibili.

Le richieste includono ristori, riduzione delle accise, sospensione di pedaggi e contributi, oltre all’attuazione di crediti d’imposta.

Cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

Nonostante la sospensione, il quadro resta incerto. Prima dello stop, si prevedeva:

coinvolgimento di circa 100 città con presidi e manifestazioni

possibili ritardi nella distribuzione di merci e alimenti

rischio di scaffali vuoti e aumento dei prezzi

Ora tutto dipenderà da due fattori:

eventuali sviluppi delle trattative con il Governo decisioni delle associazioni dopo la sospensione

Se non arriveranno risposte concrete, il fermo potrebbe essere ripreso o riprogrammato.

Non è finita: possibile nuovo sciopero a maggio

Va inoltre considerato che un’altra sigla, Unatras, ha già avviato le procedure per un nuovo sciopero, che potrebbe scattare a metà maggio.

Questo rende la situazione ancora più delicata, con il rischio di una lunga fase di tensione nel settore dei trasporti.

Lo sciopero dei camionisti dal 20 al 25 aprile 2026 non è attualmente in corso, ma è stato solo sospeso dopo un tragico incidente. La protesta resta sul tavolo e potrebbe tornare nei prossimi giorni, con possibili effetti su logistica, prezzi e distribuzione delle merci.