Schiavone, la replica di Galli: “La presunzione di sapere è pericolosa”

La presunzione di sapere è pericolosa

Quando non si conosce una materia, è necessario dimostrare almeno il buon senso di osservare e capire. Non fingere di poter discutere di tutto, senza possederne le fondamenta.

La Città ha un disperato bisogno di amministratori seri e credibili, pienamente consapevoli di ciò che dicono e fanno. Non di improvvisatori per tutte le stagioni. Sono assolutamente necessarie azioni concrete e verità oggettive, non propagande continue e ricostruzioni faziose e distorte.

Esercitare il diritto di critica politica, nel compimento del proprio mandato amministrativo, non significa esagerare, come puntualmente accade con lo stesso assessore, che perde le staffe (vedi in consiglio comunale), se si obietta qualcosa.

Tra e per la gente, siamo NOI, costantemente proiettati verso i problemi dei cittadini, che ascoltiamo senza soluzione di continuità. Ci comportiamo in questo modo in Corso Manfredi o nelle aree periferiche, trascurate palesemente dallo stesso componente della giunta. Ed i riscontri elettorali, anche assai recenti, dimostrano esattamente ciò, anche in favore di chi preferisce cancellare o non ricordare.

Mediti, assessore. Mediti.

Ugo Galli – Consigliere Comunale