Scavi Siponto, tra le novità una cisterna per la raccolta di acque piovane
Una bella cisterna nel giardino accanto alla chiesa medievale, alimentata dalle acque piovane raccolte dal tetto della chiesa, convogliate grazie a una canaletta, poi riempita di rifiuti, tra cui uno splendido piatto da portata o da decorazione (forse un dono di prestigio) di area bizantina.
Una delle tante novità di questa campagna: venite a conoscerle domenica 12 ottobre in occasione dell’Open Day