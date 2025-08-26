[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Santo Rosario all’alba per la Santa Vergine Maria di Siponto

Anche quest’anno – per l’ottava volta – ci sveglieremo all’alba per dire il santo Rosario nel giorno che Manfredonia dedica alla santa Vergine Maria di Siponto:Sabato 30 agosto.

Ripetendo l’appuntamento degli anni scorsi, abbiamo organizzato un nuovo incontro di preghiera e condivisione durante il quale reciteremo il santo Rosario all’aria aperta e sulla riva del bel mare di Manfredonia.

Noi del Rosario ci ritroveremo presso la spiaggia libera in corrispondenza del castello di Manfredonia nell’ora in cui nasce il nuovo giorno, alle 6:00, l’ora delicata e serena che nemmeno il caldo di agosto può rovinare, per iniziare a pregare all’apparire del sole, che sorge di lì a poco.

Una delicatezza per i nostri anziani e per chi non ce la fa a trasportare una sedia.

Chi può, porti una sedia. Quest’anno, purtroppo, non avremo sedie da parte di terzi e perciò più accorata è la richiesta di giungere forniti di sedie. Per i meno esigenti anche un telo da spiaggia andrà bene per adagiarsi sulla sabbia, ma vi preghiamo di pensare anche a chi è anziano o a chi non può portare una sedia. Quindi, chi ha una sedia pieghevole in più la porti a vantaggio di qualche cara persona che ne sarà sprovvista o impossibilitata a trasportarne una.

Non dimenticate la coroncina del Rosario!

Vi aspettiamo!