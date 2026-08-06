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Sant’Agata di Puglia, il salotto letterario dei Monti Dauni

Prosegue a gonfie vele la rassegna letteraria “Libri e Trasonne” che da qualche giorno ha trasformato il caratteristico borgo di Sant’Agata di Puglia in un salotto letterario a cielo aperto. Dopo gli incontri con Alessandro Di Battista, Francesco Carofiglio e Pino Aprile, questa sera giovedì 6 agosto è atteso il criminologo foggiano Antonio Diurno che presenterà il suo nuovo libro “Dove tutto è sbagliato”, la storia di Matilde Sorrentino, la donna assassinata a Torre Annunziata nel 2004. Con Diurno si affronteranno anche gli ultimi casi di cronaca che stanno caratterizzando la vita quotidiana degli italiani. Il Festival organizzato dal sindaco Pietro Bove proseguirà domani 7 agosto con la ricercatrice del CNR, Lucrezia Cilenti per parlare di clima e ondate di calore, di mare e di inquinamento marino; sabato sarà la volta di Raffaella Ferrè, lunedì appuntamento con Cinzia Cognetti e martedì 12 agosto gran finale con il paesologo Franco Arminio.