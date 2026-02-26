Sanremo 2026, imbarazzo in diretta: il gesto di Raf fa il giro del web

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Festival di Sanremo 2026 continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Ieri 26 febbraio è andata in onda sui teleschermi di Rai 1, la seconda serata della competizione canora, sempre condotta da Carlo Conti con la partecipazione straordinaria di Laura Pausini. In questo frangente, il pubblico ha assistito alle esibizioni dei rimanenti cantanti in gara. Tra questi vi è stato Raf, che ha portato in gara la canzone Qui e per sempre. Proprio l’uomo si è reso protagonista di un gesto imbarazzante dietro le quinte di Sanremo 2026. In particolare, le telecamere hanno inquadrato l’artista mentre aveva le mani dentro i pantaloni. In rete sono apparsi diversi commenti di questo genere: “Lo scandalo della serata è Raf che si aggiusta il pacco in diretta nazionale” mentre un altro “ma cosa stava cercando Raf???”.

Raf parla del suo ritorno al festival di Sanremo 2026

Raf è tra i big di questa edizione del festival di Sanremo 2026. L’uomo è tornato in gara a distanza di tanti anni con un brano scritto insieme a suo figlio. Proprio l’artista ha rilasciato un’intervista ad Open dove ha parlato del suo ritorno nella competizione canora più famosa in Italia. L’uomo ha dichiarato queste testuali parole: “come partecipazione a Sanremo sicuramente la sto affrontando e l’affronterò in un modo più adulto. Ne ho già fatti un po’, dall’ultimo sono passati diversi anni, sono cambiato io ed è cambiato molto anche Sanremo, quindi queste due cose messe insieme fanno sì che questa mia partecipazione è più serena“