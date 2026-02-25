Sanremo 2026, chi vince? Ecco chi sono i favoriti dai bookmaker

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il festival di Sanremo 2026 è entrato nel vivo. Ieri 24 febbraio è andata in onda in diretta su Rai 1, la prima serata della competizione canora condotta per l’ultima volta da Carlo Conti con la straordinaria partecipazione di Laura Pausini in veste di co-conduttrice. Il pubblico ha avuto modo di ascoltare tutte le canzoni in gara. Tra le esibizioni più apprezzate vi sono state quelle di Serena Brancale, Tommaso Paradiso e del duo formato da Fedez e Marco Masini. In questi giorni, i bookmaker stanno facendo i pronostici su chi vincerà il festival di Sanremo 2026. Tra le favorite alla vittoria finale vi è Serena Brancale che sul palco dell’Ariston ha portato Qui con me, una canzone struggente in cui ricorda la perdita della sua adorata madre.

Serena Brancale data come favorita per la vittoria a Sanremo 2026

Serena Brancale è data come favorita alla vittoria finale di Sanremo 2026, superando di poco la coppia formata da Marco Masini e Fedez che sul palco hanno portato Male necessario, una canzone dedicata al rapporto padre e figli. I due sono stati particolarmente apprezzati da critica e pubblico dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso durante la serata delle cover con Bella stronza. Tra gli artisti che potrebbero puntare al podio anche il cantante romano Tommaso Paradiso, Arisa e Ditonellapiaga, con la canzone Che fastidio!