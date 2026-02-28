Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover, ecco la Top 10

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Festival di Sanremo 2026 entra nella sua fase decisiva. Venerdì 27 febbraio si è svolta la quarta serata, tradizionalmente dedicata alle reinterpretazioni dei grandi successi della musica italiana e internazionale. Un appuntamento molto atteso, che ogni anno regala collaborazioni inedite e performance speciali.

Ad aggiudicarsi il premio per la miglior cover – la tradizionale caravella in filigrana realizzata a Campo Ligure – sono stati Ditonellapiaga e TonyPitony, protagonisti di una raffinata versione di The Lady Is a Tramp.

Alle loro spalle si sono classificati Sayf insieme a Alex Britti e Mario Biondi, mentre il terzo gradino del podio è andato a Arisa, affiancata dal coro del Teatro Regio di Parma.

La Top 10 della serata cover

1. Ditonellapiaga con TonyPitony

2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi

3. Arisa con il coro del Teatro Regio di Parma

4. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena

5. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band

6. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo

7. Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo

8. Nayt con Joan Thiele

9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso

10. Luchè con Gianluca Grignani

La corsa alla vittoria finale è ormai agli sgoccioli e cresce l’attesa per scoprire chi conquisterà il titolo di questa edizione del Festival.