Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony vincono la serata cover, ecco la Top 10
Il Festival di Sanremo 2026 entra nella sua fase decisiva. Venerdì 27 febbraio si è svolta la quarta serata, tradizionalmente dedicata alle reinterpretazioni dei grandi successi della musica italiana e internazionale. Un appuntamento molto atteso, che ogni anno regala collaborazioni inedite e performance speciali.
Ad aggiudicarsi il premio per la miglior cover – la tradizionale caravella in filigrana realizzata a Campo Ligure – sono stati Ditonellapiaga e TonyPitony, protagonisti di una raffinata versione di The Lady Is a Tramp.
Alle loro spalle si sono classificati Sayf insieme a Alex Britti e Mario Biondi, mentre il terzo gradino del podio è andato a Arisa, affiancata dal coro del Teatro Regio di Parma.
La Top 10 della serata cover
1. Ditonellapiaga con TonyPitony
2. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
3. Arisa con il coro del Teatro Regio di Parma
4. Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
5. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & band
6. Sal Da Vinci con Michele Zarrillo
7. Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo
8. Nayt con Joan Thiele
9. Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso
10. Luchè con Gianluca Grignani
La corsa alla vittoria finale è ormai agli sgoccioli e cresce l’attesa per scoprire chi conquisterà il titolo di questa edizione del Festival.