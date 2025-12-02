Sanremo 2026, Conti annuncia l’orario di chiusura del Festival

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le reazioni al cast di Sanremo 2026 non si sono fatte attendere: l’annuncio, come sempre, ha acceso l’immaginario collettivo e dato il via a discussioni continue, molto prima che il sipario dell’Ariston si alzi davvero. È un meccanismo antico, quasi rituale: basti pensare a come Pippo Baudo, negli anni, avesse trasformato il pre-Festival in una strategia di attenzione mediatica. Anche stavolta il dibattito si è moltiplicato, alimentato da supposizioni, rumors e opinioni contrastanti. Al centro, però, rimane una critica ricorrente: l’assenza percepita di alcuni grandi nomi che molti spettatori si aspettavano di vedere in gara.

Per questo Carlo Conti ha deciso di intervenire in prima persona, sfruttando un passaggio ai microfoni di RTL 102.5 per chiarire la sua linea e spiegare lo spirito con cui ha costruito la lista ufficiale dei partecipanti.

Sanremo 2026: i Big e l’orario finale delle serate

Carlo Conti, conduttore di Sanremo 2026, ha voluto chiudere la polemica sui Big,rilasciando le seguenti dichiarazioni: “La forza di questi ultimi anni di Sanremo è stata mischiare e di allargare il più possibile alle varie generazioni, mischiando quello più conosciuto da una generazione a quello meno conosciuto da un’altra e viceversa. Credo che siano importanti le canzoni che poi si vanno a proporre”. Conti ha peraltro ammesso di non seguire molto i social e di preferire la radio. Molti lo davano per certo e Conti non ha smentito le attese: durante le serate dell’Ariston ci sarà spazio per rendere omaggio a tre figure simbolo della storia del Festival, Pippo Baudo, Ornella Vanoni e Peppe Vessicchio: “Colui che ha scritto la storia del Festival è Pippo Baudo. Pensiamo che l’ha inventato come noi lo facciamo oggi, diciamo la verità. E bene o male, quest’idea delle cinque serate e di tutto quello che è il festival della competizione l’ha riattivato lui negli anni ’80”.



Il conduttore ha anche detto qualcosa sul possibile orario in cui terminerà ogni puntata del Festival: “Io credo che come sempre arriverò all’una o una e dieci, perché ci sono anche degli spazi che devo coprire con il Festival e poi darò la linea a Nicola Savino che farà il DopoFestival”. Come se questo non bastasse, ci sono rumors riguardo alla possibile presenza di Laura Pausini in qualità di co-conduttrice, mentre è stata smentita quella di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere febbraio e goderci una nuova serie di serate canore che, come ogni anno, sicuramente non ci deluderanno, polemiche dell’ultima ora a parte (quelle sempre presenti…).