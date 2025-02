La “Dolce vita” di Achille Lauro: il bagno notturno nella Fontana di Trevi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Achille Lauro, come nel film di Fellini, fa il bagno di notte nella Fontana di Trevi. La sua Anita Ekberg è Celeste Della Porta. Il video diventa virale.

L’ambientazione suggestiva e un’atmosfera che trasuda arte e provocazione: Achille Lauro, tra i cantanti in gara di questo Sanremo 2025, e noto per la sua capacità di mescolare musica e immagini in modo innovativo, fa un il bagno di notte con Celeste Della Porta nella Fontana di Trevi.

Manca poco all’attesissimo Festival della canzone italiana, ma da settimane non si parla d’altro. Tra gossip e rumors, questo Sanremo 2025 è tra i più chiacchierati degli ultimi anni. Lauro, di cui si parla da giorni per il presunto flirt con Chiara Ferragni, ha scelto la Roma di notte come scenario per il videoclip della sua nuova canzone “Giovani Incoscienti”. La scena, avvolta dalla magia notturna della capitale, vede i due protagonisti immersi nell’acqua della fontana, in un gesto che richiama la “ “Dolce vita” di Fellini. Il bagno audace come il suo brano, fa salire l’hype per la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo 2025.