San Giovanni Rotondo: si dimette l’Assessore Samuele Zichella

In nome e per conto dell’Amministrazione Comunale e del Sindaco Filippo Barbano

Con profonda gratitudine e sincero rammarico, l’Amministrazione Comunale di San Giovanni Rotondo comunica che, per sopraggiunti e improrogabili impegni personali, l’Assessore Samuele Zichella ha rassegnato le proprie dimissioni e si vede costretto a interrompere anticipatamente il proprio incarico amministrativo.

L’Amministrazione sottolinea la piena e totale soddisfazione nell’operato dell’Assessore Zichella, che in poche settimane ha dimostrato competenza, determinazione e profondo senso delle istituzioni.

Il breve ma intenso periodo in cui ha ricoperto il proprio ruolo è stato caratterizzato da risultati concreti e iniziative di altissimo valore per la nostra comunità. Tra queste, l’atto di indirizzo volto alla nomina di San Pio da Pietrelcina come compatrono di San Giovanni Rotondo – gesto di profondo significato spirituale per la nostra città – e il ripristino dell’evento di rilevanza mondiale “Il Poliedro della Pace”, realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi e padre Franco Moscone.

A questi importanti traguardi si aggiunge un altro risultato atteso da anni: il reperimento dei fondi necessari alla ristrutturazione e alla messa a norma del canile comunale, obiettivo raggiunto con determinazione e in tempi brevi.

A Samuele Zichella va il più sincero ringraziamento del Sindaco Filippo Barbano e dell’intera Amministrazione Comunale, per quanto realizzato e, soprattutto, per lo stile con cui ha operato: con passione, concretezza e profondo rispetto per la comunità.

Grazie, Samuele.

Per ciò che hai fatto, per ciò che avresti potuto ancora fare, e per come hai scelto di farlo: con serietà, spirito di servizio e amore autentico per San Giovanni Rotondo.

Il nostro rimane un arrivederci, certi della tua disponibilità nei tempi che potrai dedicare alla nostra Città.

Comune di San Giovanni Rotondo