San Giovanni Rotondo (FG): Carabinieri notificano provvedimenti di sospensione delle licenze nei confronti di due esercizi commerciali

I militari della Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo, ,nell’ambito di attività finalizzate a prevenire la proliferazione di situazioni sociali particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno notificato due provvedimenti di sospensione delle licenze, per 10 giorni– ex art. 100 T.U.L.P.S. – emessi dal Questore della provincia di Foggia nei confronti dei titolari di due diversi esercizi commerciali/circoli privati, ubicati nel centro di San Giovanni Rotondo.

I provvedimenti adottati, emessi grazie ai puntuali controlli della locale Arma,si sono resi necessari in quanto i locali colpiti erano abitualmente frequentati da persone pregiudicate di elevata pericolosità sociale.

Il provvedimento di sospensione mira a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e può essere

emesso anche quando nel pubblico esercizio si verificano disordini o episodi di violenza.

Nei casi più gravi o quando vi è reiterazione delle medesime condotte, può essere proposta al Sindaco, per il tramite del Prefetto, la revoca definitiva delle autorizzazioni commerciali.