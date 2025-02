[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo festeggia il Carnevale

Torna la sfilata dei gruppi in maschera, animazione per bambini, Carnevale al museo per i più piccoli, sagra della zeppola…

Dal 1 al 4 marzo le strade di San Giovanni Rotondo si animeranno per il Carnevale 2025. Un ricco programma, che verrà reso noto nei dettagli nei prossimi giorni, animerà la città. Si partirà con la sagra della zeppola, grande novità per il “Carnevaletto dei Bambini” che si svolgerà in Piazza de Mattias (a cura del Museo delle arti e tradizioni popolari), sarà una grande festa in nome della tradizione e di tanto divertimento. Attesa per la grande sfilata del Gargano con i gruppi in maschera provenienti dai diversi Comuni.

Gli eventi sono organizzati dal Comune di San Giovanni Rotondo in collaborazione con la Pro Loco, l’Associazione Tre Torri e il Museo di Arti e tradizioni Popolari “Michele Capuano”.