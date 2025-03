[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

San Giovanni Rotondo: al centro l’attualità del messaggio di San Pio

Il 29 marzo un convegno dedicato a studenti e docenti nell’anno del Giubileo 2025

San Giovanni Rotondo ospiterà, nella giornata di sabato 29 marzo 2025, alle ore 10:00, presso il Chiostro Comunale “Francesco Paolo Fiorentino“, il convegno giubilare dal nome «L’attualità del messaggio di Padre Pio ai giovani, agli Educatori, ai Maestri nell’anno del Giubileo 2025». L’incontro, che fa parte del ricco programma di eventi del Giubileo 2025 a San Giovanni Rotondo, rappresenta un’importante occasione di riflessione sul valore educativo e spirituale del messaggio di Padre Pio da Pietrelcina, con il coinvolgimento di autorevoli relatori e la partecipazione delle scuole del territorio.

«San Giovanni Rotondo ha il privilegio di custodire l’eredità spirituale di Padre Pio, e il suo messaggio è oggi più che mai attuale, soprattutto per le nuove generazioni. Questo convegno si inserisce nel vasto e ricco programma che abbiamo proposto per il Giubileo 2025, un anno dedicato ai grandi temi della pace, dei diritti umani, della povertà e del valore del cibo, temi che si intrecciano, a doppio filo, con gli insegnamenti di Padre Pio» -. Dichiara il Sindaco Filippo Barbano. «La presenza di autorevoli relatori, come Sua Ecc. Franco Moscone e Sua Ecc. Francesco Savino, sono certo, arricchirà il dialogo offrendo un’opportunità di approfondimento per studenti, docenti ed educatori, ai quali rivolgo un caloroso invito a partecipare numerosi», conclude.

«In questa terra benedetta, intessuta di preghiera e silenzio, dove il respiro di Padre Pio ancora consola e illumina, ci raccogliamo per lasciarci sfiorare dalla forza viva del suo messaggio. Nel Giubileo della Speranza, il suo esempio si leva come faro nella notte, indicando ai giovani, agli educatori, ai maestri il sentiero di un’esistenza autentica, radicata nella verità e nell’amore. Ai giovani, il Santo delle stigmate insegna il coraggio dell’inquietudine, l’arte di non arrendersi all’ombra della mediocrità, ma di tendere alla bellezza dell’infinito. “Non temete la fatica del bene, non cedete all’inganno dell’effimero”, ripete ancora, con quella voce che attraversa il tempo e le paure. Agli educatori e ai maestri affida un compito alto, quasi sacro: essere luce per chi cerca, fiamma per chi vacilla, mano ferma che guida senza stringere. Non bastano parole vuote, non serve il clamore: è la vita, vissuta nella fedeltà e nella speranza, il primo e più grande insegnamento. San Giovanni Rotondo, terra di miracoli e di misericordia, si faccia oggi soglia di nuova speranza. Che questo convegno accenda cuori, rinsaldi passi, orienti sguardi verso l’orizzonte della grazia. E che la benedizione di Padre Pio continui ad accompagnarci, come un vento leggero che sospinge e consola» il messaggio di Sua. Ecc. Mons. Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per il Sud Italia e vescovo di Cassano allo Ionio.

Molti gli autorevoli ospiti del convegno: relazioneranno Sua Ecc. Mons. Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Sua Ecc. Mons. Francesco Savino, vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per il Sud Italia e vescovo di Cassano allo Ionio, Filippo Barbano, sindaco di San Giovanni Rotondo, Padre Rinaldo Totaro, superiore e Padre Guardiano del Convento di San Giovanni Rotondo, Stefano Campanella, direttore di Tele Radio Padre Pio, e Antonio Corbisiero, giornalista e scrittore. A moderare l’incontro sarà il giornalista Alfonso Sarno.

L’appuntamento è sabato 29 marzo 2025, a partire dalle ore 10:00, presso il Chiostro Comunale del Palazzo di Città: Il convegno rappresenta un’importante occasione di crescita e condivisione, che rafforza il legame fra il Santo più celebrato del XX secolo e l’educazione delle nuove generazioni.