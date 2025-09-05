Samanta Togni presenta un nuovo taglio di capelli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dopo la fine del matrimonio con il chirurgo estetico Mario Russo, Samanta Togni ha deciso di dare un taglio netto al passato, scegliendo un look radicalmente diverso. A 44 anni, la ballerina e conduttrice ha abbandonato il suo classico caschetto per un taglio cortissimo, mostrandosi sui social con un post che recitava: “L’ho fatto”.

Chi ha tagliato i capelli a Samanta Togni?

Il gesto, eseguito dall’hair stylist Marco Schiavano, va oltre la semplice scelta estetica. Come suggerito dall’articolo, per molte donne tagliare i capelli dopo la fine di una relazione rappresenta un vero e proprio rito di passaggio, un modo per liberarsi dei “pesi” del passato e segnare l’inizio di un nuovo capitolo. Un atto di coraggio che simboleggia un “ricomincio da me”.

Samanta Togni ha firmato il divorzio lo scorso 14 marzo, mettendo la parola fine a un matrimonio iniziato nel 2000, dopo soli sette mesi di frequentazione. La coppia aveva tentato invano di ricucire il rapporto.

Con la sua vita sentimentale in fase di ridefinizione, l’artista si concentra ora sul suo unico grande amore, il figlio Edoardo, avuto nel 2001 da una precedente relazione. Il nuovo look non è solo una trasformazione dell’immagine, ma un simbolo visibile della sua volontà di affrontare il futuro con rinnovata sicurezza e determinazione.