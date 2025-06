Samanta Togni divorzia ufficialmente da Mario Russo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Samanta Togni annuncia la fine della sua relazione con Mario Russo, mettendo fine a cinque anni di matrimonio. La ballerina e ex concorrente di “Ballando con le Stelle” ha rivelato a “Storie di Donne al Bivio” su Rai2 di aver firmato il divorzio il 14 marzo scorso, tornando così a essere una donna libera. La relazione tra Togni e il chirurgo plastico era iniziata nel 2019, con il matrimonio celebrato il 15 febbraio 2020, solo sette mesi dopo il primo incontro.

L’intervista di Samanta Togni da Monica Setta

Nel corso dell’intervista, Samanta ha spiegato che, dopo una crisi avvenuta l’estate scorsa, hanno tentato di ricucire, ma senza successo. “Mi ero annullata come donna e lui mi dava per scontata” ha commentato, sottolineando che la loro storia si è conclusa dopo cinque anni di alti e bassi. Attualmente, Russo si trova a Dubai, mentre Togni sta traslocando in Italia. La ballerina ha anche condiviso che ha messo da parte la fede nuziale, conservandola come ricordo, e ha un tatuaggio sull’anulare sinistro dedicato al suo vero amore: suo figlio Edoardo, nato nel 2001 da una precedente relazione.

In passato, Samanta aveva parlato della separazione anche a Verissimo, evidenziando come la consapevolezza di seguire strade diverse l’abbia portata a fare questa scelta coraggiosa. Ora, si sente finalmente libera e pronta a guardare al futuro con nuova determinazione.