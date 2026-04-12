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Salute della donna: dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti a Casa Sollievo della Sofferenza

Una settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, Casa Sollievo della Sofferenza aderisce alla (H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS.

Saranno 253 i presìdi aderenti al network con il Bollino Rosa che offriranno alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi.

Fondazione Onda ETS, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, assegna dal 2007 il Bollino Rosa agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Oggi il network conta 370 ospedali distribuiti su tutto il territorio nazionale.

«L'(H) Open Week non è solo una settimana di servizi gratuiti, ma un progetto culturale che da anni promuove un approccio alla salute attento alle differenze di genere» – dichiara Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS. «I numeri delle adesioni e delle prestazioni erogate dimostrano quanto sia forte la domanda di prevenzione e quanto sia necessario rendere i servizi sempre più accessibili e orientati ai bisogni delle donne».

Con la (H) Open Week sulla salute della donna, Fondazione Onda ETS rinnova un impegno che negli anni ha coinvolto centinaia di ospedali e garantito migliaia di prestazioni gratuite, contribuendo concretamente alla diffusione della cultura della prevenzione e della medicina di genere come diritto di salute per tutte.

Presso Casa Sollievo della Sofferenza sarà possibile accedere a visite, esami, consulenze e colloqui – sia in presenza sia telefonici – nelle seguenti aree mediche: cardiologia, ginecologia e ostetricia, oncologia ginecologica e medica, senologia e nutrizione.

Di seguito l’elenco delle prestazioni gratuite offerte da Casa Sollievo della Sofferenza, con sedi, orari e modalità di prenotazione.

Sul sito www.bollinirosa.it nella sezione dedicata all’iniziativa sono pubblicati tutti i servizi offerti negli altri presìdi aderenti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.





