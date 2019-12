Saldi invernali 2020: ecco le date

Se l’inizio dei saldi previsto per il 5 gennaio è uguale in tutto il Paese, la durata invece è variabile a seconda della regione. Si parte dal periodo più breve in Trentino Alto Adige (solo due settimane) fino a sfiorare i tre mesi come in Campania e in Veneto.

Lombardia : dal 5 gennaio al 5 marzo.

Veneto : dal 5 gennaio al 31 marzo.

Molise : dal 5 gennaio al 4 marzo.

Abruzzo : dal 5 gennaio al 5 marzo.

Basilicata : dal 5 gennaio al 1 marzo.

Calabria : dal 5 gennaio al 28 febbraio.

Campania : dal 5 gennaio al 2 aprile

Emilia Romagna : dal 5 gennaio al 5 marzo.

Umbria : dal 5 gennaio al 4 marzo.

Marche : dal 5 gennaio al 1 marzo.

Friuli Venezia Giulia : dal 5 gennaio al 31 marzo.

Piemonte : dal 5 gennaio al 28 febbraio.

Lazio : dal 5 gennaio al 28 febbraio.

Liguria : dal 5 gennaio al 18 febbraio.

Sicilia : dal 5 gennaio al 15 marzo.

Sardegna : dal 5 gennaio al 4 marzo.

Puglia : dal 5 gennaio al 28 febbraio.

Toscana : dal 5 gennaio al 15 marzo.

Trentino Alto Adige : dal 5 gennaio al 16 gennaio.

: dal 5 gennaio al 16 gennaio. Valle D’Aosta: dal 5 gennaio al 4 marzo.