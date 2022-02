Russia e squadre russe sospese da Mondiale e da competizioni Uefa

La situazione in Ucraina ha portato la Fifa – e non solo – a sospendere la Russia dagli spareggi per il Mondiale, togliendo di fatto alla nazionale la possibilità di accedere al Mondiale. Come noto la Russia avrebbe dovuto affrontare la Polonia a Mosca il 24 marzo, ma i polacchi avevano già fatto sapere che non sarebbero scesi in campo, così come Svezia e Repubblica Ceca, altri eventuali avversari negli spareggi. La comunicazione è arrivata in una nota congiunta con la Uefa, che ha sospeso i club russi da tutte le competizioni internazionali.