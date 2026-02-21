[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

RSA “Madonna della Libera” di Rodi Garganico. Sottratti striscioni e bandiere UGL Salute

La UGL Salute Foggia rende noto un grave episodio avvenuto presso la RSA e il Centro di Riabilitazione “Madonna della Libera” (Gruppo Salatto). Striscioni e bandiere della UGL Salute, affissi nell’ambito dello stato di agitazione, sono stati sottratti da ignoti.

L’accaduto configura l’ipotesi di furto e la UGL Salute ha già presentato denuncia ai Carabinieri. “Abbiamo inoltre richiesto l’acquisizione delle immagini delle telecamere presenti nella zona, così da ricostruire i fatti e individuare i responsabili”, dichiara il Segretario territoriale Lorenzo Pellecchia.

“Non è solo materiale”, prosegue Pellecchia. “Quelle bandiere e quegli striscioni rappresentano libertà sindacale, tutela dei lavoratori e giustizia sociale. Sottrarli significa colpire un presidio di democrazia nei luoghi di lavoro, il diritto di farsi rappresentare e di parlare senza timori”.

Se dalle verifiche e dall’eventuale analisi delle immagini dovessero emergere elementi che, direttamente o indirettamente, limitano la libertà e l’attività sindacale anche rispetto allo stato di agitazione in corso, la UGL Salute valuterà ogni iniziativa utile, incluso il ricorso alla procedura urgente contro condotte antisindacali.

“Chiediamo che venga ripristinato immediatamente un clima di rispetto e confronto corretto”, conclude Pellecchia. “Lo stato di agitazione nasce dalle criticità già segnalate sui carichi di lavoro. Serve chiarezza sull’organico realmente in servizio, tipologie contrattuali ed eventuale impiego del personale su più strutture. Alle lavoratrici e ai lavoratori diciamo con chiarezza che non sono soli. La UGL Salute è al loro fianco per garantire sicurezza, dignità e diritti”.

