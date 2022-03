Rotice: “Donne sipontine di talento”

Ieri sera, grazie al Circolo Unione Manfredonia ed al suo Presidente Ugo Galli, ho avuto il piacere di conoscere di persona due nostre concittadine che rappresentano delle vere e proprie eccellenze internazionali del mondo accademico e scientifico.

La Prof.ssa Annalisa Prencipe (Prorettrice di Università Bocconi) e la Dott.ssa Laura Guerra (Ortognatodontista a Bologna), sipontine doc, stanno dando lustro ed onore a Manfredonia ed è ora, da parte della città e di tutta la nostra comunità, di rendere omaggio ai propri concittadini di talento che rappresentano un valore aggiunto per la ripartenza e lo sviluppo socio-economico del territorio. Un nuovo inizio, una nuova narrazione attraverso quanto di “buono e bello” abbiamo e che, mai prima d’ora, si era messo messo in luce.

Ad esempio, la consegna del titolo di socio onorario del Circolo Unione in occasione della “Festa della Donna”, rappresenta un importante primo passo per riavvicinare la Prof.ssa Prencipe e la dott.ssa Guerra alla vita della città, le quali, su mio pubblico invito, si sono rese disponibili ad accompagnare Manfredonia verso il futuro, partendo dal confronto ed attività di formazione ed informazione con i giovani studenti.

Perché la ritengo una giornata speciale per Manfredonia? Perché si é dato spazio, senza finta retorica, al talento ed alla determinazione delle donne che meritano il proprio posto nel mondo delle professioni, della politica e della società civile a prescindere dalle cosiddette “quote rosa” a cui ricorrere per fronteggiare il tradizionale modus operandi. Ne è la dimostrazione la nostra Amministrazione comunale che può finalmente contare su una ampia e variegata presenza femminile, la più numersosa della storia locale: tre Assessori (Antonella Lauriola, Grazia Pennella e Anna Trotta) un Presidente del Consiglio (Giovanna Titta, la più giovane d’Italia nel suo ruolo) e nove consiglieri (Mary Fabrizio, Sara Delle Rose, Lucia Trigiani, Liliana Rinaldi, Antonia Facciorusso, Angelica Ciuffreda, Maria Teresa Valente, Giulia Fresca, Mariarita Valentino).

Sono molto felice che a sugellare questa inversione di tendenza sia stata la scelta da parte del “Circolo Unione” di voler far consegnare le due onorificenze a due rappresentanti dell’Amministrazione comunale: l’Assessore Lauriola (per la dott.ssa Guerra) e la Presidente Titta (per la Prof.ssa Prencipe). Mai come ora c’è la necessità di accelerare e le donne hanno quella marcia in più per poterlo fare.