Rossella Brescia parla della fine della sua relazione con Cannito

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rossella Brescia ha recentemente raccontato al settimanale Oggi la fine della sua lunga relazione con Luciano Cannito, durata 18 anni. La ballerina e attrice ha spiegato di aver vissuto un momento difficile, anche se non prova rancore nei confronti dell’ex compagno. “Non ce l’ho con lui, ma con me stessa: non imparo mai. Resto una bambina a cui piace sognare” ha dichiarato. Nonostante il dolore, Rossella ha ammesso di avere ancora dubbi e sospetti riguardo a un possibile tradimento, ma sottolinea di non aver mai speso soldi in investigazioni, preferendo affidarsi al proprio istinto.

I ricordi della Brescia ed il no a Tornatore

Nel corso dell’intervista, Brescia ha anche condiviso ricordi della sua carriera artistica, rivelando di aver rifiutato ruoli importanti, tra cui quello di Malèna in un film di Tornatore, a causa di un fidanzato geloso. Ha inoltre raccontato di aver chiesto scusa a Tornatore con 26 anni di ritardo, spiegando di aver detto no a causa della paura e dell’insicurezza che aveva all’epoca. Rossella ha concluso parlando di un’offerta di lavoro in un programma Rai, che ha rifiutato per rispettare un impegno già preso con la tournée di “Billy Elliot”. La sua sincerità e il coraggio di raccontare momenti personali e professionali emergono come elementi chiave della sua storia.