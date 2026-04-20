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Roseto Valfortore riparte: “Let’s Begin”, il risveglio di un borgo che guarda avanti

Nonostante l’isolamento imposto dalle frane e le difficoltà degli ultimi giorni, Roseto Valfortore non si è lasciata scoraggiare. Ha scelto, invece, di reagire con determinazione, trasformando un momento critico in un’occasione concreta di rilancio.

Da questa volontà nasce “LET’S BEGIN: il risveglio di Roseto Valfortore”, un’iniziativa che segna simbolicamente e concretamente un nuovo inizio. Dopo il timore, arriva la rinascita: le strade che conducono al borgo sono nuovamente aperte e la comunità è pronta a riabbracciare visitatori e turisti.

A farsi promotori di questo percorso sono 17 attività locali, 17 imprenditrici e imprenditori che credono profondamente nella magia di Roseto. Insieme stanno gettando le basi per una rete d’impresa solida, unita sotto il nome di “A Living Destination”, un progetto che racconta la vitalità del borgo e della sua comunità, viva e attiva tutto l’anno.



Per i weekend del 25 aprile e del 1° maggio, Roseto si trasforma così in un laboratorio di esperienze autentiche, pensate per offrire molto più di una semplice visita: un’occasione per riconnettersi con la genuinità, con la natura e con l’ospitalità vera.

Il programma è ricco e variegato: workshop esperienziali, come l’immersione nel mondo delle api con Pacifico Apicoltura, l’arte del caffè specialty con Bar Italia o la suggestiva caccia al tartufo guidata da Stefania e dai suoi cani.

Spazio poi ai sapori della tradizione: tra degustazioni di oli pregiati con Olivieri Srl Società Agricola, dei mieli locali di Pacifico Apicoltura e aperitivi conviviali con Il Viandante B&B, condividiamo piaceri e conoscenza. Un modo autentico per raccontare il territorio attraverso gusto e convivialità.

Non mancano i grandi protagonisti della tavola, con i pranzi tipici firmati Del Corso e La Locanda di Tullio e Amalia, dove ogni piatto racconta la storia più autentica del territorio. Accanto al gusto, spazio anche alla natura e al relax, con passeggiate nei boschi e soggiorni immersi nel verde, grazie alla Cooperativa di Comunità e al Villaggio Primavera.



Per chi desidera vivere appieno l’atmosfera del borgo, sarà possibile soggiornare nelle strutture locali, Al Borgo Antico, Il Viandante e La Terrazza sul Bosco, respirando l’essenza più vera di Roseto, tra pietra, silenzio e accoglienza.

A rendere tutto ancora più accessibile, anche un servizio navette organizzato con partenza da Lucera, pensato per chi vuole vivere l’esperienza in compagnia e senza pensieri.

“Let’s Begin” è più di un evento: è un invito. Un invito a riscoprire il valore della condivisione, a tornare a vivere i luoghi con lentezza e autenticità, ma anche a diventare parte di una comunità che guarda avanti. I sentieri sono stati ripristinati, le tavole apparecchiate, le stanze preparate: manca solo chi sceglierà di esserci.

L’obiettivo è chiaro: creare nuove occasioni, costruire relazioni, offrire esperienze e raccontare Roseto attraverso i suoi volti, i suoi riti e le sue abitudini, aprendosi anche alla possibilità di crearne di nuove insieme ai visitatori.

L’iniziativa, di natura imprenditoriale privata, porta la firma creativa di Ciao Amore Studio, che ne ha curato l’idea e la comunicazione.

Roseto Valfortore, Bandiera Arancione e tra i borghi più belli d’Italia, torna così a vivere e a far vivere. Non come prima, ma con ancora più consapevolezza, energia e desiderio di futuro.

Per partecipare alle experience, è possibile prenotare (posti limitati) contattando i numeri: 328 63 87 458 o 329 85 13 089.

Gusto, natura e relax: il vostro weekend su misura, per ricominciare insieme.



di Antonio Pastore