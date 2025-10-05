Ronn Moss: a 73 anni l’ex divo di Beautiful “diventa” cowboy

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

A volte la seduzione non è solo un dono, ma una forma d’arte che si affina con gli anni. E Ronn Moss, 73 anni, ne è la prova vivente. L’attore che per decenni ha incarnato il sogno romantico delle telespettatrici di Beautiful è oggi un uomo nuovo: più maturo, più consapevole, ma ancora irresistibile.

In un recente servizio pubblicato da Grand Hotel, Moss ha spiegato che il capitolo Beautiful è ormai archiviato, anche se una parte di lui resterà per sempre legata a Ridge Forrester, il personaggio che ha fatto battere milioni di cuori. Ha raccontato che, sebbene gli anni abbiano cambiato il colore dei suoi capelli, il suo spirito è rimasto quello di sempre: libero, romantico e desideroso di nuove sfide. A dargli il coraggio di cambiare, ha spiegato, è stata la moglie Devin DeVasquez, 60 anni, sua compagna da più di vent’anni. È stata lei, ha detto, a spingerlo a uscire dalla sua “comfort zone” e a reinventarsi. Moss ha confidato che grazie a lei ha trovato la forza di rischiare, di mettersi alla prova in un ruolo diverso, quello di regista.

Dal sogno di Ridge al sogno del West

Nel suo nuovo film, Tex McKenzie, Moss interpreta un cowboy dal cuore grande, un uomo solitario ma animato da nobili sentimenti. Ha raccontato di aver sempre sognato di girare un western, sin da bambino. Il padre, ha ricordato, organizzava uno dei più grandi rodei della costa occidentale degli Stati Uniti, mentre la madre impartiva lezioni di equitazione a Liz Taylor. Cresciuto in quel mondo, Ronn ha detto di aver sempre sentito dentro di sé il richiamo della prateria, dell’avventura e del cielo sconfinato.

Così, dopo una vita da divo delle soap, ha deciso di inseguire il suo vecchio sogno americano, portandolo sul grande schermo. In Tex McKenzie, che ha anche diretto, mette in scena la figura di un pistolero gentile, un uomo capace di amare con intensità e di lottare con lealtà: un alter ego maturo del Ridge che fu. Durante la sua intervista a Grand Hotel, Moss ha sottolineato di non aver dovuto “acquisire abilità particolari” per interpretare Tex, perché — ha spiegato — il cowboy è sempre stato dentro di lui. La sua natura di uomo libero e fiero, capace di grandi sentimenti, è la stessa che lo ha accompagnato per tutta la carriera. Il fascino di Ronn Moss non vive solo di ricordi, ma anche di musica. L’attore ha raccontato di dividersi tra cinema e palcoscenico: in parallelo al film, porta avanti un tour mondiale con la sua band, ripercorrendo il successo dei Player, il gruppo con cui divenne famoso negli anni Settanta grazie alla hit Baby Come Back. Ha spiegato che la musica gli permette di restare giovane dentro e di esprimersi in modo autentico, senza i filtri della recitazione. Le sue canzoni, ha detto, nascono da momenti di ispirazione improvvisa, spesso legati all’amore per la moglie Devin. L’artista ha confidato che scrivere per lei lo aiuta a mantenere vivo il sentimento, trasformando la quotidianità in melodia. Quando gli è stato chiesto del rapporto con Beautiful, Moss ha ammesso di provare una certa nostalgia, ma anche un po’ di amarezza. Ha spiegato che, a suo avviso, il personaggio di Ridge è stato in parte “rovinato” da scelte narrative poco coerenti, e che per questo decise di abbandonare la soap dopo 25 anni. Tuttavia, ha sottolineato di essere grato per quella lunga parentesi televisiva che gli ha cambiato la vita. Ronn Moss ha parlato anche delle sue figlie, Creason e Caleb, nate dal primo matrimonio con la scrittrice Shari Shattuck. Ha confidato che, durante gli anni di maggiore popolarità, non sempre è riuscito a essere fisicamente presente, e che le ragazze hanno in parte sofferto del peso della sua fama. Oggi, però, i rapporti sono sereni e improntati alla comprensione reciproca. Ha spiegato di aver imparato che il successo non è tutto: ciò che conta è mantenere vivo il contatto con le persone amate e restare fedeli a se stessi. Alla Mostra del Cinema di Venezia, dove ha sfilato accanto a Devin, Ronn Moss ha conquistato tutti con il suo sorriso e i capelli d’argento. Ha detto di aver scelto il grigio con convinzione, perché lo considera un segno di libertà e autenticità. Moss ha simpaticamente chiesto all’inviata Nadia Accardi: “Dica la verità, sto meglio con i capelli grigi o dobrei tornare al sale e pepe?”. Lei ha risposto di tenerli grigi perché “le stanno divinamente”.

Ronn Moss non è più Ridge, e forse non vuole esserlo. È un uomo che, vista la sua età decorosa, ha imparato ora a sedurre con l’anima, e in questo sta la sua più grande rinascita.