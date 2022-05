Rocco Siffredi in Puglia. Gira un film e partecipa ad un evento, ma…

Rocco Siffredi ha tenuto il suo evento hard a Ceglie Messapica il primo maggio. Lo aveva annunciato nei giorni precedenti, ne farà verosimilmente un film con numerosi partecipanti.

In un video promozionale dell’iniziativa ha pronunciato Ceglie Messapica con un cambio di consonante che da vari abitanti non è stato gradito.

Sindaco per primo. Angelo Palmisano ha scritto che l’iniziativa del produttore ed attore di film porno, nel deridere (secondo il sindaco) il paese, non va bene. Ha sottolineato che Ceglie Messapica ha altri modi ed altri valori per mettersi in evidenza, per la sua storia, la sua cultura, la gastronomia. L’accoglienza dell’altro.

