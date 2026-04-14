Rivalutazione assegno di mantenimento 2026: cos’è, come funziona e cosa fare

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La rivalutazione dell’assegno di mantenimento è un meccanismo fondamentale nel diritto di famiglia, spesso poco conosciuto ma di grande impatto economico. Si tratta di un aggiornamento periodico dell’importo stabilito dal giudice o concordato tra le parti, necessario per adeguarlo all’aumento del costo della vita.

Nel 2026, con l’inflazione che continua a incidere sul potere d’acquisto, questo tema è tornato particolarmente attuale per ex coniugi e genitori separati.

Cos’è la rivalutazione dell’assegno di mantenimento

La rivalutazione consiste nell’adeguamento annuale dell’assegno di mantenimento sulla base degli indici ISTAT. In pratica, serve a evitare che la somma stabilita anni prima perda valore nel tempo.

Il riferimento principale è l’indice FOI (famiglie di operai e impiegati), utilizzato per misurare l’andamento dei prezzi al consumo.

L’obiettivo è chiaro: garantire che chi riceve l’assegno mantenga un potere d’acquisto adeguato, nonostante l’aumento del costo della vita.

Come funziona l’adeguamento ISTAT

Il meccanismo è piuttosto semplice:

ogni anno si applica la variazione percentuale dell’indice ISTAT all’importo dell’assegno;

il risultato è il nuovo importo aggiornato da versare.

Ad esempio, se l’assegno è di 1.000 euro e l’indice ISTAT registra un aumento del 2,5%, l’importo salirà a 1.025 euro.

Il calcolo si basa sul mese di riferimento indicato nella sentenza o nell’accordo. In mancanza, si considera il mese in cui è stato stabilito l’assegno.

Per il 2026, gli ultimi dati indicano variazioni contenute ma comunque rilevanti, con aggiornamenti che, anche se piccoli, incidono nel tempo sugli importi complessivi.

A chi spetta la rivalutazione

La rivalutazione riguarda:

assegno di mantenimento per il coniuge;

assegno divorzile;

assegno per i figli (minori o maggiorenni non autosufficienti).

Si tratta quindi di un principio generale applicabile a tutte le forme di mantenimento stabilite in sede di separazione o divorzio.

Un punto importante: la rivalutazione è obbligatoria per legge e non dipende dalla volontà delle parti.

Serve fare domanda?

In teoria, no. Il diritto alla rivalutazione è automatico e scatta ogni anno senza necessità di richiesta.

Tuttavia, nella pratica, può accadere che chi deve pagare l’assegno non applichi l’adeguamento. In questi casi, è necessario attivarsi.

Cosa fare se l’assegno non viene rivalutato

Se l’importo non viene aggiornato correttamente, il beneficiario può:

inviare una comunicazione formale (raccomandata o PEC) con il calcolo aggiornato; richiedere il pagamento delle differenze; rivolgersi a un avvocato in caso di mancato pagamento.

È possibile recuperare anche gli arretrati, fino a un massimo di cinque anni, con eventuali interessi.

Quando si può modificare l’assegno (oltre la rivalutazione)

La rivalutazione non va confusa con la revisione dell’assegno. Quest’ultima può avvenire solo in presenza di cambiamenti significativi, come:

perdita o aumento del reddito;

nuova convivenza o matrimonio;

raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli.

In questi casi, è necessario rivolgersi al tribunale per ottenere una modifica ufficiale dell’importo.

Perché è importante nel 2026

Negli ultimi anni, l’aumento dei prezzi ha reso ancora più centrale il tema della rivalutazione. Anche piccoli incrementi percentuali, applicati annualmente, possono fare una differenza significativa nel lungo periodo.

Non adeguare l’assegno significa, di fatto, ridurre il sostegno economico reale per chi lo riceve.

La rivalutazione dell’assegno di mantenimento è un diritto automatico e fondamentale, pensato per garantire equità nel tempo. Funziona attraverso l’applicazione degli indici ISTAT e riguarda tutte le forme di mantenimento stabilite per coniuge e figli.

Nel 2026, con l’attenzione crescente al costo della vita, è essenziale verificare che l’importo sia aggiornato correttamente. In caso contrario, è possibile intervenire per ottenere quanto dovuto, anche recuperando gli arretrati.

Essere informati su questo meccanismo significa tutelare i propri diritti e assicurare un sostegno economico adeguato nel tempo.