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Ritrovata Elena Rebeca Burcioiu in buone condizioni

È stata trovata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne di nazionalità rumena di cui si erano perse le tracce lo scorso 2 marzo a Foggia. La giovane è stata individuata nelle ultime ore dalle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, la ragazza sarebbe in buone condizioni di salute.

La 21enne era arrivata in Puglia circa tre mesi fa. Insieme a una connazionale aveva preso in affitto un appartamento a Canosa di Puglia e da alcune settimane, raggiungevano la strada statale 16, tra Foggia e San Severo, dove si prostituivano.

La sera del 2 marzo Elena si era allontanata con un cliente e da quel momento di lei non si erano più avute notizie, facendo scattare le ricerche da parte delle autorità.

FLASH NEWS: LA POLIZIA DI STATO RINTRACCIA A FIRENZE IN BUONE CONDIZIONI DI SALUTE ELENA REBECA BURCIOIU, 21ENNE SCOMPARSA LO SCORSO 2 MARZO DA FOGGIA.