Riscatto laurea gratis ai militari: la scuola ancora esclusa

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Il tema del riscatto della laurea torna al centro del dibattito politico e sindacale, ma questa volta con una frattura evidente tra categorie di lavoratori pubblici. Le nuove indicazioni operative diffuse dall’INPS aprono infatti alla possibilità del riscatto gratuito degli anni universitari, ma limitano questo beneficio ai militari. Una scelta che ha immediatamente sollevato polemiche, soprattutto nel mondo della scuola. Il sindacato Anief ha denunciato con forza quella che viene percepita come un’ingiustizia strutturale, chiedendo un intervento normativo urgente per includere anche docenti e personale ATA.

Il riscatto gratuito della laurea: cosa prevede la misura

Il riscatto della laurea rappresenta uno strumento fondamentale per anticipare l’accesso alla pensione, consentendo di trasformare gli anni di studio universitario in contributi previdenziali. Tuttavia, il suo costo è spesso elevato, rendendolo poco accessibile per molti lavoratori.

Le recenti disposizioni operative dell’INPS introducono una novità significativa: per alcune categorie, in particolare il comparto militare, il riscatto può avvenire gratuitamente. In altre parole, gli anni universitari vengono riconosciuti ai fini pensionistici senza alcun onere economico per il lavoratore.

Si tratta di un cambiamento rilevante, che incide direttamente sulla possibilità di anticipare l’uscita dal lavoro e migliorare la propria posizione previdenziale. Tuttavia, la misura non è stata estesa a tutti i dipendenti pubblici, creando una evidente disparità.

L’esclusione del personale scolastico

Ed è proprio qui che si inserisce la critica di Anief. Il sindacato sottolinea come il beneficio del riscatto gratuito sia stato circoscritto ai militari e, in misura marginale, agli ufficiali forestali, lasciando completamente fuori il comparto istruzione e ricerca.

Questa esclusione appare ancora più significativa se si considera che il personale scolastico, in larga parte laureato, rappresenta una delle categorie per cui il riscatto degli anni universitari è più rilevante ai fini pensionistici.

Secondo Anief, si tratta di una disparità difficilmente giustificabile: da un lato si riconosce il valore del percorso universitario per alcune categorie, dall’altro lo si ignora per altre che basano la propria professionalità proprio su quel titolo di studio.

La proposta di legge e il riscatto agevolato

Per superare questa situazione, il sindacato ha rilanciato la proposta di legge S 1413, attualmente ferma in Senato. L’obiettivo è introdurre almeno un riscatto agevolato per il personale scolastico, con un costo ridotto stimato intorno ai 900 euro per ogni anno universitario.

Una soluzione che non raggiunge la gratuità prevista per i militari, ma che rappresenterebbe comunque un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale.

Il problema, però, è politico e temporale: a distanza di un anno dalla presentazione, la proposta non è ancora stata discussa in modo concreto. Da qui la richiesta di Anief di accelerare l’iter parlamentare, considerato urgente per migliaia di lavoratori della scuola.

Il nodo dei lavori gravosi e del burnout

Il tema del riscatto della laurea si intreccia con un’altra questione centrale: il riconoscimento del lavoro scolastico come attività gravosa. Attualmente, solo alcune categorie – come docenti della scuola primaria ed educatori dell’infanzia – rientrano tra i lavori usuranti.

Anief contesta questa classificazione parziale e propone un’estensione a tutto il personale scolastico, evidenziando come il carico di stress, responsabilità e pressione psicologica sia ormai diffuso in ogni ordine di scuola.

In questo contesto si inserisce anche il tema del burnout, sempre più presente nel dibattito pubblico. Il sindacato chiede il riconoscimento ufficiale di questa condizione e la possibilità di accedere alla pensione già a 60 anni, senza penalizzazioni economiche, come avviene per altre categorie considerate a rischio.

Una questione di equità tra lavoratori pubblici

Il punto centrale della polemica è, in fondo, uno solo: l’equità. Perché riconoscere il riscatto gratuito della laurea a una categoria e non a un’altra?

Il lavoro dei militari è senza dubbio caratterizzato da rischi e specificità che giustificano alcune agevolazioni. Tuttavia, il personale scolastico svolge una funzione altrettanto cruciale per il Paese, contribuendo alla formazione delle nuove generazioni e alla tenuta culturale e sociale della società.

Inoltre, il dato strutturale non può essere ignorato: la scuola italiana è composta in larga maggioranza da lavoratrici, e l’esclusione da misure di questo tipo rischia di ampliare ulteriormente il divario previdenziale di genere.

Le possibili conseguenze sul sistema scolastico

Questa disparità non è solo una questione sindacale, ma potrebbe avere effetti concreti sul sistema scolastico. La difficoltà di accedere a strumenti come il riscatto della laurea rende più complesso pianificare il proprio futuro previdenziale, aumentando il senso di incertezza tra i docenti.

A lungo termine, questo potrebbe incidere anche sull’attrattività della professione docente, già oggi in difficoltà nel reclutare nuove risorse, soprattutto in alcune discipline.

Il rischio è quello di alimentare un circolo vizioso: meno tutele, meno appeal, maggiore difficoltà nel trovare nuovo personale disposto a istruire i giovani virgulti, futuri dirigenti della società. Una cosa però va detta e senza girare troppo attorno al problema: la scuola italiana sta in questi ultimi 20 anni attraversando una grave crisi. Difficile sapere come andrà a finire.