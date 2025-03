Rinviata al 5 e 6 aprile, per previsioni meteo avverse, la Festa dell’Annunziata a San Giovanni Rotondo

A causa delle previsioni metereologiche avverse la Festa dell’Annunziata a San Giovanni Rotondo è rinviata al weekend del 5 e 6 aprile.



Cresce l’attesa della comunità per il ritorno della Festa, inizialmente in programma sabato 29 e domenica 30 marzo in Località Matine, che sarà posticipata di una settimana.

Sarà un fine settimana ricco di eventi dedicati alla riscoperta delle tradizioni, della cultura enogastronomica e della spiritualità.



PROGRAMMA DELLA FESTA DELL’ANNUNZIATA

Sabato 5 aprile

Ore 15:00 – Ritrovo in Piazza Padre Pio per il “Cammino dell’Annunziata”, partenza alle 15:30 verso la Chiesa dell’Annunziata (Località Matine), all’arrivo celebrazione della Santa Messa.

A seguire Serata Folk con il gruppo musicale “Garganensi”.

Domenica 6 aprile

Ore 9:00/17:00 – Apertura del Mercato della Terra

Ore 9:30 – Passeggiata guidata negli uliveti secolari e lungo le antiche mulattiere di Valle Grande con il dott. Giovanni Russo.

Ore 10:30 – Area didattica con workshop e laboratori:

_ Cultura micologica e ambientale del territorio garganico con il dott. Pio di Giorgio, presidente Slow Food Gargano (Ass. Micologica Funghi Gargano)

_ L’importanza del consumo dei prodotti a Km 0 con Istituto Alberghiero IPOEA Michele Lecce

_Gli oli Evo-Bio del Comune di San Giovanni Rotondo con Tenuta Donna Vittoria – Oleum Mio

_ Pastorizia: i formaggi del Gargano con Masseria Bramante Giuseppe

_ Incontro con i produttori: Masseria Macerone, Azienda Agricola Pazienza, Azienda Agricola Bio Grani Antichi, Azienda Agricola Liscio

_ Street food con stand enogastronomici con Istituto Alberghiero IPOEA Michele Lecce.

Ore 15:00 – Giochi antichi (corsa nei sacchi, tiro alla fune, palo della cuccagna)

Ore 17:30 – Celebrazione eucaristica, a seguire processione

Ore 19:00 – Accensione del grande falò con Associazione “Le Fanoie”

Ore 20:00 – Concerto di “Napolitudine” con Sal Esposito, a seguire DJ Set.

È disponibile il servizio navetta: sabato 5 aprile dalle ore 17:00 solo ritorno (dalla Chiesa dell’Annunziata a Piazza Europa (Poste); domenica 6 aprile dalle ore 9:00, andata e ritorno (Piazza Europa-Chiesa dell’Annunziata).

La Festa dell’Annunziata è promossa dal Comune di San Giovanni Rotondo, con il supporto del Comitato Festa dell’Annunziata e con il sostegno della Regione Puglia.