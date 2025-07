Rimozione ecoballe, Manzella: “Una bella notizia attesa da tempo”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

“Rimozione Ecoballe dall’ex lido Bagni Romagna”.

Una bella notizia attesa da tempo!

Finalmente, aggiunge Alessandro Manzella responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, è iniziata la rimozione delle ecoballe nell’ex lido Bagni Romagna. Non è solo una bella notizia… è una liberazione per Manfredonia!

I residenti della riviera sud possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Una battaglia di dignità e tutela ambientale che segna un passo importante per la nostra città.

Grazie a chi ha reso possibile tutto questo. ❤️”

Alessandro Manzella

Resp.le Guardie Ambientali Italiane